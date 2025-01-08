Çin’de yeni salgın alarmı

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Çin’in kuzeyinde “insan metapnömovirüsü” (HMPV) vakalarında artış yaşanması salgın endişesine yol açtı. Çinli yetkililer HMPV enfeksiyonunun özellikle 14 yaş altında yayıldığını belirtti. ABD’deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre bu virüs ilk olarak 2001’de tespit edilse de, ondan önce de aramızda olduğu tahmin ediliyor.

BELİRTİLER GRİBE BENZİYOR

HMPV’nin belirtileri grip veya soğuk algınlığına benziyor. Semptomlar arasında öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve nefes darlığı yer alıyor. Bazı kişiler hastalığı diğerlerinden çok daha ağır geçirebiliyor. Virüs her yaş grubundan insanda zatürre ve bronşit gibi üst ve alt solunum yolları hastalıklarına yol açabiliyor. Fakat bunlar en çok çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde görülüyor. Virüsün kuluçka süresinin 3-6 gün arası olduğu, hastalığın ortalama süresinin ise diğer solunum yolları hastalıklarınınkine benzer olduğu, hastalığın şiddetine göre değişebildiği düşünülüyor. HMPV vakaları ılıman iklimlerde en çok kış sonu ve bahar başı artıyor. HMPV’nin en yaygın bulaşma şeklinin, öksürme ve hapşırma olduğu düşünülüyor. Dokunmak ve el sıkışmak gibi yakın temaslar da virüsü yayabiliyor.

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‘MASKE TAKIN’ ÇAĞRISI

Halk, maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi önlemlerle korunmaya teşvik ediliyor. Yetkililer, virüsün yayılımını durdurmak için izleme programlarını artırdı ve enfeksiyonun yoğun olduğu bölgelerde ek sağlık hizmetleri sağladı. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Kan Biao düzenlediği basın toplantısında, 14 yaş altındaki HMPV vakalarının artış eğiliminde olduğunu söyledi.

ABD’DE KUŞ GRİBİNDEN İLK ÖLÜM

ABD’nin Louisiana eyaletindeki 1 kişi, H5N1 olarak bilinen kuş gribi virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, ABD’de kuş gribiyle bağlantılı olarak bilinen ilk ölüm olarak kayıtlara geçti. Yetkililer eyalette başka H5N1 vakalarına rastlanmadığını ve insanlara bulaşma riskine dair bir kanıt bulunmadığını belirtti. Hayatını kaybeden kişi, virüsü kaptıktan sonra aralık ayında hastaneye kaldırılmıştı. ABD’deki ilk ciddi kuş gribi vakası olan bu olayda 65 yaşın üzerinde olduğu belirtilen hastanın ağır solunum yolu semptomları yaşadığı kaydedildi.