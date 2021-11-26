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Çin'de yeni alarm! Uçuşlar iptal edildi, okullar kapatıldı

#Çin#Koronavirüs#Kovid-19
Çinde yeni alarm Uçuşlar iptal edildi, okullar kapatıldı

Sıfır-Kovid politikasına devam eden Çin, ülkede bildirilen 3 koronavirüs vakasından sonra alarma geçti. ülkede yüzlerce uçuş iptal edildi, okullar kapatıldı.

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Pekin yönetimi uyguladığı Sıfır-Kovid politikasına devam etmekte kararlı. Ülkede uygulanan seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasaklar şimdiye kadar vakaların yayılmasını kontrol etmede büyük ölçüde başarılı oldu. Ancak Suzhou şehrinden gelen haber ülkeyi yeniden alarma geçirdi

3 KİŞİDE KORONAVİRÜS ÇIKTI

Şanghay sağlık yetkilileri, Suzhou şehrinde seyahat eden 3 kişide koronavirüs olduğunu 3 kişinin de aşılı olduğunu açıkladı.

PEŞ PEŞE ÖNLEMLER

Anında alınan tedbirlerle Cuma günü Şanghay'ın iki büyük havaalanından 500'den fazla uçuş iptal edildi. Şanghay hükümeti ayrıca, büyük bir ticaret ve turizm merkezi olan şehirde tüm paket turların iptal edilmesi için talimat verdi. 6 Şanghay hastanesi de ayakta tedavi hizmetlerini askıya aldı. 

Kovid önleme uzman görev gücü başkanı Zhang Wenhong "Çin, 'Sıfır-Kovid' konusunda çok fazla deneyim biriktirdi, bu nedenle stratejimiz değişmeyecek." dedi.

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#Çin#Koronavirüs#Kovid-19

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