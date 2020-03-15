Çin’de yaşıt iki sağlıkçı COVID-19’a yakalandı: Biri iyileşti, diğeri yenildi

Salgın ilk patlak verdiğinde Dr. Xia Sisi ve hemşire Deng Danjing, hastalıkla mücadelede en ön cephelerde yer aldılar. Virüs bir süre sonra ikisine de bulaştı.

SEFERBER OLDULAR

Deng, 7. No’lu hastanede üç yıldır hemşirelik yapıyordu. Doğma büyüme Vuhanlıydı. 5 yaşında bir kızı vardı. Dr. Sisi, gastroentoloji uzmanıydı. Yüzündeki koca gülüşü nedeniyle ona ‘Küçük Sisi’ ya da ‘Tatlı Sisi’ derlerdi. 2 yaşında bir oğlu vardı. Salgın nedeniyle çalışma saatleri uzamıştı. Dr. Sisi 14 Ocak’ta gece vardiyasından çıkmıştı ki, 76 yaşındaki bir korona hastasının durumunun kötüleşmesi üzerine geri çağrıldı. 5 gün sonra ise bu kez kendisi hastalandı. Ateşi 38.8’e çıkmıştı, göğsü sıkışıyordu. Birkaç hafta sonra hemşire Deng de hastalandı. Yemek gördüğünde midesi bulanıyordu. Ateşi 37.7 dereceydi.

İYİMSER HEMŞİRE

Vakit geçirmeden doktora göründüler. Akciğerlerinde enflamasyon başlamıştı. Hemşire Deng, semptonların ağırlaşması üzerine ertesi gün hastaneye yatırıldı. Boğazından genetik test için numune alındı. Koronavirüs pozitifti. Yaklaşık 30 kilometre ötedeki Jiangbei Hastanesi’nde tedavi gören Dr. Sisi ise zorlukla nefes alıyordu. Ona da Covid-19 teşhisi konmuştu. Tecrit odasında özel giysili doktor ve hemşirelerin bakımı altındaydı.





Deng hemşire, eşine cep telefonundan mesajlar yollayarak moral veriyordu. “Tedavi 10-15 gün sürebilir. Kendine iyi bak” diyordu. Doktorlar, antiviral ilaçlar da dahil semptonları azaltacak bir tedavi uyguluyordu. Tüm iyimserliğine rağmen, iştahı kesilmişti, damardan besleniyordu. Dr. Sisi de ağır hastaydı. Ama yavaş yavaş iyileşme emareleri gösteriyordu. Arkadaşlarına “iyileşiyorum, yakında dönerim” diye mesaj atmıştı. Son iki testi de negatif çıkmıştı. Annesine de 8 Şubat’ta taburcu olacağını söylemişti.

TABLO AĞIRLAŞTI

Hemşire Deng dört gündür hastanedeydi. Kusuyordu, ishali vardı ve yoğun bir titreme yaşıyordu. Ateşi 38.5 dereceye fırlamıştı. Ağlıyor, halüsinasyon görüyor, koku, tat alamıyordu, kalp atışı da dakikada 50’ye inmişti. Annesi ise telefonda moral veriyordu. “Gençsin, bu da geçecek” diyordu. Dr. Sisi iyileşirken, hemşire Deng’in gidişatı iyi değildi. Ancak beklenmedik bir anda Sisi birden fenalaştı, kalbi durmuştu. Hemşire ise iyileşiyordu. Sisi makinelere bağlandı, hemşire taburcu edildi. 35 gün hastalıkla mücadele eden doktor ise virüse daha fazla dayanamadı ve organları iflas etti.