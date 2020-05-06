Çin'de yaşayan Türk vatandaşı son durumu anlattı

Çin koronavirüsün görülmesiyle ilk olarak 23 Ocak'ta Vuhan kenti ve Hubey eyaletini giriş çıkışlara kapattı Ardından ise komşu eyaletlerden başlanarak tüm ülkeyi kapsayan sert karantina koşulları hayata geçirildi.

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı merkez noktası olan Çin zor süreci atlattı. Ülke yeni yaşam koşullarına alışmaya çalışıyor. Aylardan beri sert karantina koşullarına alışmaya çalışan Çinliler artık sokaklara çıkıyor.

Ancak Çin'de oldukça garip karşılanabilecek bir durum da yaşanıyor. İşte tüm detaylarıyla Çin'de yaşayan bir Türkün gözünden son durum...