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Çin'de yangın: 22 kişi hayatını kaybetti

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#Çin#Restoran#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 11:52

Çin'deki bir restoranda yangın çıktı. Çıkan yangında, 22 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Çin'in Liaoning eyaletinde bir restoranda yangın çıktı. Yangın nedeniyle en az 22 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Yaralılar hızla hastanelere sevk edildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların tedavisi için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısı yaptı.

Şi, yangından çıkarılacak derslerin "son derece önemli" olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, restoranı saran alevler ve gökyüzüne yükselen dumanlar görüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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#Çin#Restoran#Yangın

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