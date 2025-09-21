×
Çin'de üçüncü seviye acil durum: Chikungunya virüsü yayılıyor

Güncelleme Tarihi:

Çinde üçüncü seviye acil durum: Chikungunya virüsü yayılıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 17:52

Çin'de artan ‘Chikungunya’ ateşi vakaları nedeniyle 3'üncü seviye ‘halk sağlığı acil durumu’ ilan edildi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Jiangmen şehrinde, sivrisineklerden bulaşan virüsün yol açtığı ‘Chikungunya’ ateşi vaka sayısı bin 714'e yükseldi.

Bölgede sağlık otoritelerinin, salgın nedeniyle 3'üncü seviye ‘halk sağlığı acil durumu’ ilan ettiği bildirildi. Jiangmen'da 19 Eylül'e dek bin 714 vaka tespit edilirken, vakaların tamamının hafif düzeyde olduğu, ağır hasta ve can kaybının görülmediği belirtildi.

Sivrisineklerden bulaşan aynı adlı virüsün yol açtığı ‘Chikungunya’, ateş ve eklem ağrılarıyla kendini gösteriyor. Hastalık, eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntülere yol açabiliyor.

