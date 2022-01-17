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Çin'in korkulu rüyası gerçek oldu! Omicron Pekin'in kapısını çaldı...

#Çin#Koronavirüs#Pekin Olimpiyatları
Çinin korkulu rüyası gerçek oldu Omicron Pekinin kapısını çaldı...

Pekin'de olimpiyatlara iki hafta kala tespit edilen bir Omicron vakası adeta hükümetin korkulu rüyasını gerçeğe çevirdi. Omicron'un olimpiyatlar öncesi yayılmasından korkan yetkililer kent merkezindeki bir binayı içinde çalışanlar varken kilit altına aldı. Öte yandan hükümet olimpiyatlarda şarkı söylenmesinin yasaklandığını duyurdu.

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Çin son zamanlarda özellikle olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Pekin'i sıkı koruma altına alsa da Omicron 2022 Kış Olimpiyatları açılış törenine sadece iki hafta kala Pekin'in kapısını çaldı. Başkentte tespit edilen yeni bir Omicron vakası Kovid-19 kontrollerini sıkılaştırdı. 

Öte yandan şehirdeki tek Omicron vakasının kaynağı bulunamadı. Söz konusu kişinin son dönemde başka bir şehri ya da ülkeyi ziyaret etmediği öğrenildi.

İşte o görüntüler

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Bu sene özellikle olimpiyatlara gölge düşürmemek için Çin, Sıfır-Kovid politikası kapsamında sıra dışı önlemler alıyor. Büyük şehirlerde görülen az sayıda vakalar için milyonlarca kişi evlerine kitlenirken, Kovid-19 kurallarına uymayanlar sokaklarda utanç yürüyüşüne çıkarılıyor.

İÇERİDE ÇALIŞANLAR VARKEN BİNAYI KİLİTLEDİLER

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Yerel medyada yer alan bir habere göre Pekin'de bir iş yeri 15 Ocak saat 22:00'dan beri kilitli durumda. Alınan bilgiye göre Omicron olan bir kişinin iş yerini ziyaret ettiğinin ortaya çıkmasının üzerine yetkililer içeride hala çalışanlar varken binayı karantina altına aldılar.

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YATAKLARI BİNAYA TAŞINDI

Bir anda çalıştıkları ofiste karantina alınan personel daha ne olduğunu anlamadan yetkili ekipler içerde kalanlar için yatak ve yastıkları taşıdı. Alınan bilgiye göre sadece ofis değil enfekte kişinin evi de kilit altına alınmış durumda.

Çinin korkulu rüyası gerçek oldu Omicron Pekinin kapısını çaldı...


14 MİLYONU KARANTİNA ALTINA ALMIŞLARDI

Gelen son karantina haberi Pekin'in komşu bir kuzey şehri olan Tianjin'in şehirde 97 Kovid-19 vakası tespit edilmesi ve 14 milyonluk nüfusunun tamamını zorunlu karantinaya alınmasından tam bir hafta sonra geldi.

Beijing Daily tarafından yayınlanan bir rapora göre, Çin başkenti tam karantina moduna geçmemiş olsa da, gelen tüm yolcuların şehre geldikten sonraki 72 saat içinde ek bir Kovid-19 testi yaptırmaları gerekiyor .

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OLİMPİYATLARDA ŞARKI YASAK, ÜLKE DIŞINDAN GELENLERE BALON UYGULAMASI

Pekin Olimpiyatları 4 Şubat 2022'de başlıyor. Ülke , sporcuların, yetkililerin, yayıncıların ve gazetecilerin yalnızca belirlenmiş yerlerde hareket edebileceği bir "kapalı döngü" balonu uygulamayı planlıyor.

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Associated Press , sporcuların günlük koronavirüs testlerine girmesi gerektiğini ve seyircilerin sporculara tezahürat yaparken şarkı söylemelerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

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