Çin'de tayfun alarmı! Binlerce kişi tahliye edildi

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AFP'nin Çin resmi haber ajansı Xinhua'dan aktardığına göre, 16 binden fazla kişi, inşaat alanlarından, sele yatkın düşük rakımlı bölgelerden ve ani sel riskinin olduğu noktalardan tahliye edildi. Öte yandan ada civarındaki teknelerde çalışan 40 bin kişi de kıyıya alındı.

Wutip Tayfunu'nun 6 şehir ve ilçede saate 101 kilometrenin üstünde rüzgâra ve 100 milimetrenin üstünde yağışa yol açması bekleniyor.

Bu nedenle Hainan'da hızlı tren seferleri durduruldu. Adanın en güneyindeki Sanya şehrinde okullar ve turistik yerler kapatıldı.

Çin'de bu yıl içinde karayı etkileyecek ilk tayfun olan Wutip, geçtiğimiz çarşamba günü Güney Çin Denizi'nin üzerinde oluştu. Çin Meteoroloji Ajansı'na göre, Tayfunun yarın da Guangdong'un batısından Guangxi'ye kadar olan bölgede karayı etkilemesi ardından kuzeydoğuya doğru ilerleyip gücünü zamanla kaybetmesi bekleniyor.

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Çin'de son birkaç yıldır yaz aylarında yakıcı sıcaklıklar ve kuraklık ile ani yağışlar ve seller yaşanıyor. Geçen yıl ağustos ayında yaşayan Gaemi Tayfunu'nun sebep olduğu yağışlar, en az 30 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin kaybolmasına neden olmuştu.