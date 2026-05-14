Çin'de tarihi anlar: Trump ve Şi'den ortak basın toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 günlük Çin ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de görüştü. Trump'ın 8.5 yıl aranın ardından yeniden gerçekleştirdiği ziyaret sırasında heyetler arası görüşme de gerçekleştirildi.

Çin'e ziyaret gerçekleştirmekten büyük onur duyduğunu belirten Trump, ülkesi ile Çin'in çok iyi ilişkileri olduğunu, kendisi ile Çinli mevkidaşının, iki ülke liderleri arasında bugüne kadar kurulmuş en uzun soluklu ve harika ilişkilere sahip olduklarını vurguladı.

Samimi iletişim kurduklarını ve birçok önemli konuyu çözdüklerini aktaran Trump, "Şi büyük bir lider ve Çin büyük bir ülke. Şi'ye ve Çin halkına büyük saygı duyuyorum." dedi.

Trump, bugün yaptıkları görüşmenin, bütün dünyanın gözlerini çevirdiği "en büyük zirve" olduğunu kaydederek, "Başkan Şi ile birlikte iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek, farklılıkları doğru şekilde ele almak, ikili ilişkileri hiç olmadığı kadar iyi düzeye çıkarmak ve muhteşem bir geleceğe kucak açmak için çalışacağım." şeklinde konuştu.

ABD ile Çin'in dünyadaki en önemli ve güçlü iki ülke olduğunu savunan Trump, birlikte iki ülke ve dünya için pek çok büyük ve iyi şeyler başarabileceklerini söyledi.

Çin lideri Şi ise uluslararası durumun "değişken ve çalkantılı" olduğuna dikkati çekerek, "ABD-Çin ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması için Başkan Trump ile birlikte ikili ilişkilerin rotasını belirlemeye hazırım." ifadesini kullandı.

İkili ilişkilerin "istikrarlı ve güçlü" bir şekilde geliştirilmesi konusunda kararlı olduklarını belirten Şi, Trump ile yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi kurma konusunda yeni bir vizyon üzerinde mutabık kaldıklarını aktardı.

Şi ayrıca, söz konusu vizyonun gelecek üç yıl ve devamında ikili ilişkilere stratejik bir yol haritası sunacağını vurguladı.

Ekonomik meselelere de değinen Şi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağların her iki taraf için de "kazançlı" bir nitelik taşıdığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşmazlıkların olduğu durumlarda, eşit şartlarda istişare yapmak tek doğru seçenektir. Dün, ekonomi ve ticaret alanında olumlu sonuçlar elde ettik. Taraflar, büyük çaba sarf ederek oluşturduğumuz bu olumlu ivmeyi birlikte sürdürmelidir. Çin, kapılarını da daha da açacaktır. ABD şirketleri, Çin'in reform ve açılım sürecine derinlemesine dahil olmuştur. Çin, ABD ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini memnuniyetle karşılamaktadır."

İKİ LİDERDEN ORTAK BASINI TOPLANTISI

Trump ile Şi, görüşmenin ardından Çin'in başkenti Pekin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Şi, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:



"Çin ile ABD, iki rakip ülke. Hem ABD ve hem Çin işbirliğinden kazanç elde edecekken karşı karşıya geldiğimizde zarar edeceğiz. İstikrarlı bir iletişim kurmanın önemini bir birimize ifade ettik. Böylece tüm dünyada barış ve refaha erişebiliriz.ABD-Çin ilişkilerine baktığımızda, kazan-kazan ve güven ilkesi çok önemlidir ki ilerleme sağlayabilelim. İki ülkenin nüfusu haricinde dünyanın geri kalanını ilgiledirmekte. İlişkilerimizin düzenli ve doğru yolda ilerlemesi önemlidir. ABD ve Çin'in refahı ve ilişkilerimizin geleceği için kadeh kaldırıyorum."

Şi'nin ardından kürseye gelen Trump, açıklamasında şöyle konuştu:



"Bu benim için çok büyük bir onur. Özellikle Şi'ye teşekkür etmek istiyorum. O benim dostum. Benzeri görülmemiş bir güzellikte ev sahipliği yaptı. Yapıcı ve faydalı konuşmalar gerçekleştirdik. Konuştuğumuz konular arasında, ABD-Çin için olumlu ve faydalı konular vardı. Eski Çinli bilgelerin sözleri ABD'nin Yüce Mahkemesi'nde de yer almakta. Bu takdir iki yönlü gerçekleşti. Başkan George Washington taştan bir tablet hediye aldı ve Çinli bir yetkili için de 'halk içindeki bir kahraman' ifadelerini kullandı. Yüzyıllar boyunca bu karşılıklı saygı iki halkın da sahip olduğu yetenek ve bilginin teksili olarak gelişti. İki ülke arasında seyahat eden insanlar Çin Büyükelçisi'nin talebi üzerine Xinhua Üniversitesi'nde kullanıldı, ki bu da Başkan Şi'nin mezun olduğu üniversite. Müttefikler olarak 2. Dünya Savaşı'nda Başkan Roosevelt Çin halkına 'büyük Çin halkı' olarak seslendi ki öylelerdi. İşte bu ticaret ve saygı bağları 250 yıl öncesine dayanıyor. İki ulusumuzu da katkıyla besleyecek temeller üzerine kuruldular.

Bu değerler üzerinden daha büyük bir refah ve mutluluk işbirliği kurabiliriz. Çocuklarımız için barış getirebiliriz. Bu yüzden Başkan Şi'ye yeniden teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir ev sahipliği yaptınız. Bu fırsatı sizi Beyaz Saray'a davet ederek kullanmak istiyorum. Eylül ayında sizi Beyaz Saray'da ağırlamak isteriz. Çok özel bir ilişkiye sahibiz, teşekkürler Başkan Şi."