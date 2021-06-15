Çin'de şimdi de nükleer sızıntı şüphesi... 'Sonuçları salgından kötü olabilir!'

ABD hükümeti, bir Fransız şirketinin 'yakın bir radyolojik tehdit' konusundaki uyarısının ardından Çin'de bir nükleer santralde bir sızıntı olabileceğine dair raporları değerlendiriyor.



Fransız şirketinden ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen bir mektuba göre, uyarı, Çin'in Guangdong eyaletindeki Taishan Nükleer Santrali'ni kapatmak zorunda kalmamak için kabul edilebilir limitleri yükselttiğine dair bir iddiayı içeriyordu.

CNN International'ın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Fransız şirketi Framatome'nin endişe verici uyarısına rağmen, Biden yönetimi tesisin henüz "kriz seviyesinde" olmadığına inanıyor.

ABD'li yetkililer durumun şu anda fabrikadaki işçiler veya Çin halkı için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını düşünse de, yabancı bir şirketin, tek taraflı olarak Amerikan hükümetine yardım için başvurması olağandışı bir durum olarak görülüyor. Ancak sızıntının devam etmesi veya düzeltilmeden daha büyümesi durumunda olayın ABD'yi karmaşık bir duruma sokabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte açıklamalar bu yönde olsa da, endişe, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin geçen hafta durumu izlerken birden fazla toplantı yapmasına yetecek kadar önemli görülüyor. CNN'e konuşan kaynaklar, Biden yönetiminin durumu Fransız hükümeti ve Enerji Bakanlığı'ndaki kendi uzmanlarıyla görüştüğünü belirtti. ABD'li yetkililer, ABD'nin Çin hükümetiyle de temas halinde olduğunu, ancak bu temasın kapsamının belirsiz olduğunu ifade etti.

ABD hükümeti değerlendirmeyi açıklamayı reddetti, ancak NSC, Dışişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı yetkilileri, Çin halkı için herhangi bir risk olması durumunda ABD'nin nükleer kazalarla ilgili mevcut anlaşmalar kapsamında bunu duyurması gerektiği konusunu vurgulamaya devam ediyor.

2001 yılında Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan emekli olan bir nükleer bilim insanı olan Cheryl Rofer, "Fransızların ulaşması şaşırtıcı değil. Genel olarak, bu tür şeyler olağanüstü değil, özellikle de ülkelerini düşündükleri takdirde. Ama Çin her zaman her şeyin yolunda olduğunu yansıtmayı seviyor" dedi.





HONG KONG BAŞ YÖNETİCİSİ LAM, ÇİN'DEKİ NÜKLEER SANTRALLE İLGİLİ ENDİŞELİ OLDUKLARINI BELİRTTİ

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin'deki nükleer santralde sızıntı olabileceği yönündeki haberlere ilişkin "son derece endişeli" olduklarını belirtti.

Lam olağan basın toplantısında, Guangdong eyaletindeki Taishan Nükleer Santralinin, problem olmasına rağmen güvenlik parametreleri dahilinde çalıştığı açıklamasının ardından sızıntı olabileceği yönünde çıkan haberlere ilişkin soruları yanıtladı.

Hong Kong hükümetinin, Guangcou kentindeki santrale ilişkin haberlerle ilgili oldukça endişeli olduğunu ifade eden Lam, Hong Kong Gözlemevinden elde edilen verilerin, bölgedeki radyasyon seviyesinin normal olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

Radyasyon seviyesini izlemek için sistemleri olduğunu ve hükümetin herhangi bir gelişme hakkında halkı bilgilendireceğini söyleyen Lam, ayrıca hükümetinin Guangdong'daki yetkililere ulaşacağını kaydetti.

Taishan Nükleer Santrali, Hong Kong'a 135 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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