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Çin’de restoranda patlama: 31 ölü

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#ÇİN#Yinchuan#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 09:30

Çin’in Yinchuan kentinde bir restoranda meydana gelen patlamada 31 kişi hayatını kaybetti.

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Çin’de Ningxia Hui Özerk Bölgesi’nin merkezi Yinchuan kentindeki bir restoranda dün yerel saatle 20.40 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada, aralarında lise öğrencilerinin bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişiden 1’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

KIRILAN VANADAN SIZAN GAZ NEDEN OLDU

İlk belirlemelere göre, patlamanın nedeninin gaz kaçağı olduğu açıklandı. Restoran çalışanlarının olaydan yaklaşık bir saat önce kırılan vanadan sızan gazın kokusunu aldığı ve bunun üzerine vana değiştirilirken patlamanın yaşandığı ifade edildi. Restoranın sahibinin de aralarında bulunduğu 9 kişi olayla ilgili gözaltına alındı.

Restoranın sahibinin de aralarında bulunduğu 9 kişi olayla ilgili gözaltına alındı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 31 kişinin öldüğü patlamanın ardından yaralıların tedavisi için seferber olunması talimatını verdi. Xi, kazanın nedeninin mümkün olan en kısa sürede belirlenmesini ve olayla ilişkili kişilerin yargı önünde hesap vermesini istedi. İlgili birimlerin iş güvenliğini artırmak için çalışması gerektiğini belirten Xi Jinping, her türlü risk ve gizli tehlikenin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

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#ÇİN#Yinchuan#Patlama

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