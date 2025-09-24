Çin’de Ragasa Tayfunu alarmı

Haberin Devamı

. Guangdong eyaletinde okullar kapatıldı, iş yerleri ve toplu taşıma durduruldu. Shenzhen’de 400 bin kişi tahliye için hazırlanıyor. Tüm okulların tatil edildiği Hong Kong’da 4 metreye kadar dalga uyarısı yapıldı. Felaket korkusuyla marketlere akın eden Hong Konglular rafları boşalttı. 700’ün üzerinde uçuşun iptal edildiği açıklandı. Pasifik Okyanusu’nda oluşan yılın ilk “süper tayfunu” Ragasa’nın ilerlediği güzergâhta, Filipinler, Tayvan, Hong Kong, Makau ve Çin ana karasında fırtına ve acil durum uyarıları yapıldı.