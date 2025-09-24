×
Dünya Haberleri

Çin’de Ragasa Tayfunu alarmı

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Tayfun#Ragasa
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 07:00

ÇİN’de süper tayfun Ragasa alarmı verildi. Dünyanın bu yıl şu ana kadar kayıtlara geçen en güçlü fırtınası Ragasa tayfunu, Filipinler’i vurduktan sonra Güney Çin’e yöneldi. Saatte 230 km hızla esen ve kategori 4 sınıflandırmasındaki tayfun, Hong Kong, Makao, Shenzhen ve Guangzhou gibi mega kentleri alarma geçirdi

. Guangdong eyaletinde okullar kapatıldı, iş yerleri ve toplu taşıma durduruldu. Shenzhen’de 400 bin kişi tahliye için hazırlanıyor. Tüm okulların tatil edildiği Hong Kong’da 4 metreye kadar dalga uyarısı yapıldı. Felaket korkusuyla marketlere akın eden Hong Konglular rafları boşalttı. 700’ün üzerinde uçuşun iptal edildiği açıklandı. Pasifik Okyanusu’nda oluşan yılın ilk “süper tayfunu” Ragasa’nın ilerlediği güzergâhta, Filipinler, Tayvan, Hong Kong, Makau ve Çin ana karasında fırtına ve acil durum uyarıları yapıldı.

