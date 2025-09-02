Çin’de Putin’le sıcak zirve

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti’nde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Ukrayna’daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirten Erdoğan, Putin’i yakın zamanda Türkiye’ye davet etti.

DAVETİM BAKİDİR

Erdoğan, Putin’e “Değerli dostum, zatıalinizi Türkiye’de misafir etme arzumuzu biliyorsunuz. Davetim bakidir. En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz. Aramızda güvene dayalı samimi bir ilişkimiz var. İlişkilerimiz konjonktürel sınamalardan etkilenmeden ilerliyor” dedi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İKİ ÜLKE İŞBİRLİĞİ

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti’nde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde ilerlemeye devam ettiğini, ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi başlıklarda geçmişten gelen işbirliği ruhunun sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Ukrayna’daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirtti.

KAFKASLAR’DA İSTİKRAR

Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiğini, Kafkaslar’da kalıcı istikrarın Türkiye ve Rusya’nın müşterek menfaatine olacağını ifade etti.

Görüşmede ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ile Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği muhafaza edilmek suretiyle kalkındırılmasına ilişkin görüş teatisinde bulunuldu.”

PUTİN: TÜRKİYE GÜVENİLİR ORTAK

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmede Erdoğan ile yapıcı ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşen kişisel temaslarına çok büyük değer verdiğini belirttti. Putin, “Bu, iyi komşuluk ilkeleriyle ve Rus-Türk ilişkilerinin geleneksel dostane ilkeleriyle tamamen uyumludur. Türkiye’yi hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası arenada güvenilir ve kendini kanıtlamış bir ortak olarak görüyoruz” dedi.

Putin, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğinin dinamiklerinden memnun olduklarının altını çizerek, geçen yıl ticaret hacminin yüzde 6.6 artarken, bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 3 arttığına dikkati çekti.

Hükümetler arası komisyonun aktif olarak çalıştığını ve son toplantısını haziran ayı sonunda Moskova’da yaptığını hatırlatan Putin, “Karşılıklı olarak büyük ölçekli yatırımlar yapılıyor. Rus şirketleri, Türkiye ekonomisinin metalurji ve otomotiv endüstrisi gibi sektörlerinde büyük projeler yürütüyor. Türk şirketleri, Rusya’da, makine mühendisliği, metalurji ve ağaç işleme alanlarında geniş bir şekilde temsil ediliyor” diye konuştu.

Putin, enerji sektöründeki ortaklığın gerçekten stratejik olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin en önemli doğalgaz tedarikçilerinden biri Rusya’dır. Şu anda, Mavi Akım ve TürkAkım boru hatları aracılığıyla Karadeniz üzerinden kesintisiz ihracat yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

AKKUYU’DA HAZIRLIK

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un amiral gemisi projesi olan, Türkiye’nin ilk nükleer santralı Akkuyu’nun inşasının devam ettiğini dile getiren Putin, santralın ilk güç ünitesinin yakında devreye alınması için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl Türkiye’ye gelen turistler arasında Rusların bir kez daha ilk sırada yer almasını önemli bir gelişme olarak nitelendiren Putin, şunları kaydetti:

RUS TURİSTLERDE TARİHİ REKOR

“Bana öyle geliyor ki yeni bir tarihi rekor kırıldı. 6.7 milyondan fazla Rus vatandaşı ülkeyi ziyaret etti. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 6.3 artış anlamına geliyor. Bu elbette öncelikle sizin (Erdoğan’ın) meziyetinizdir. Sayın Cumhurbaşkanı, çünkü vatandaşlarımızın Türkiye’de kendilerini evlerinde ve güvende hissetmeleri, etraflarında olumlu bir atmosfer yaratılması için gerekli koşulları oluşturuyorsunuz.”

TÜRKİYE’NİN ÖZEL ROLÜ

Ukrayna krizinin çözümüne yönelik siyasi ve diplomatik çabalara sağladıkları önemli katkılardan dolayı Türk dostlarına minnettar olduklarını ifade eden Putin, “Bu yılın mayıs ayından bu yana İstanbul’da üç tur doğrudan Rusya-Ukrayna müzakeresi gerçekleştirildi. Bu müzakereler, insani alanda bir dizi pratik sorunun çözümünde ilerleme kaydedilmesini mümkün kıldı. Türkiye’nin bu konulardaki özel rolünün talep görmeye devam edeceğinden eminim” değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

Putin, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Kafkasya gibi ortak ilgi alanlarına da odaklandıklarını bildirerek, tüm bu alanlardaki Rus-Türk işbirliğini “köklü, somut, faydalı ve güvenilir” olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in Çin temaslarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

LİDER EŞLERİYLE

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çin’deki zirve kapsamında lider eşleri onuruna verilen programa katıldı. Emine Erdoğan sosyal medya mesajında “Çin Devlet Başkanı’nın değerli eşi Peng Liyuan’ın ev sahipliğinde lider eşleriyle buluşmaktan mutluluk duydum. Tiencin’in kültürel ve mimari zenginliklerini tanıdığımız bu özel programda dostane sohbetler ettik. İnsanlığı yakından ilgilendiren barış, aile, çevre ve kültürel işbirliği gibi ortak değerler üzerine fikir paylaşımında bulunduk. Bu anlamlı buluşmaların ülkelerimiz arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum” dedi.