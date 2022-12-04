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Çin’de protestocuları cep sinyali ele verdi

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#Çin#Protesto#Sıfır Vaka
Çin’de protestocuları cep sinyali ele verdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 07:00

‘Sıfır vaka’ politikası nedeniyle koronavirüse karşı sıkı tedbirler uygulayan Çin’de, baskılardan bunalan halkın tepkisi sürüyor.

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Ülkenin pek çok kentinde yönetimi eleştiren protestolar sürerken, Pekin yönetimi, koronavirüs tedbirlerine karşı başlayan ve yönetimi hedef alan bir tona bürünen protestolara katılanların dijital olarak peşine düştü. İnsanlar maske takıp, kıyafetlerini değiştirip polisi atlatmaya çalışsa da dijital olarak gösteri alanlarında olduğu tespit edilenleri polis aramaya ve kapılarını çalmaya başladı.

Amerikan CNN’e konuşan bir protestocu, cep telefonu sinyallerinin protesto alanında olması nedeniyle, polis tarafından sorguya çağrıldığını belirtildi. Polisin ilk olarak, “Pazar akşamı Liangma Nehri yakınında mıydınız” diye sorduğu, “Hayır” cevabı aldığında ise “Peki neden telefon sinyalleriniz öyle gösteriyor” diye sorduğu belirtildi. Öte yandan Çin’in artan korona vakalarına rağmen başkent Pekin ve Shenzhen de önlemleri hafiflettiği belirtiliyor.

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#Çin#Protesto#Sıfır Vaka

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