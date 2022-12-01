Çin’de polis sertleşiyor: Protestolar için harekete geçtiler

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DÜNYANIN kalanı virüsle yaşamayı denerken Çin’in hâlâ “sıfır vaka” politikasında ısrar etmesi halkta bıkkınlığa yol açtı. Hürriyet’e konuşan Berlin merkezli Bilim ve Politika Vakfı’ndan (SWP) Çin uzmanı Dr. Angela Stanzel’e göre, Şi Cinping’i üçüncü döneme taşıyan ekim ayındaki Komünist Parti Kongresi sonrası önlemlerin yumuşayacağı beklentisi vardı. Stanzel, “Yumuşama ve ekonomide açılmalar bekleniyordu. Ancak gerçekleşmedi, öfkenin nedeni bu” dedi. Sert kapanmalar, günlük hayatla birlikte ekonomiyi kötü etkiliyor. Büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi kasımda 48 ile beklenenin altında kaldı. Ekonomistler yüzde 5.5’lik büyüme hedefine ulaşılamayacağını öngörüyor.

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POLİSE ‘MÜDAHALE’ ÇAĞRISI

Eylemcilere karşı giderek sertleşen tavra ilişkin Stanzel, “Yetkililer ve polis başlangıçta durumu değerlendirmekte başarısız oldu. Yerel polis memurları bazı durumlarda hiç müdahale bile edemediler, onlar için de sürpriz olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi daha farklı davrandıklarını görüyoruz” dedi. Polisin tutum değişikliği, eylemlere yönelik partiden gelen ilk tepkiyi izliyor. Komünist Parti yönetimi önceki gün “sosyal düzeni sağlamak için düşman güçlerin eylemlerine son verme” çağrısı yaptı.

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GÖSTERİLER ŞİDDETLENİR Mİ

Yine de “tankların sokağa çıktığı sert müdahaleler beklemediğini” kaydeden Stanzel, “Sanırım tutuklama dalgaları ve yargılamalar ile halkı korkutmaya çalışacaklardır” dedi. Hükümetin sıfır vaka politikasından geri dönmesini beklemediğini de söyleyen Stanzel, “Bazı protestocuların Şi Cinping’i istifaya çağırdığını görüyoruz. Parti kongresi sonrası da benzer ufak eylemler gördük. Ancak bir Tiananmen ya da Hong Kong’daki gibi derin reform ve demokrasi talepleriyle geniş katılımlı protestolar göreceğimizi sanmıyorum. Çin hâlâ oldukça milliyetçi bir toplum ve birçok konuda hükümetin arkasındalar” yorumunu yaptı.

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‘ÇİN’İ BÜYÜTEN’ LİDER HAYATINI KAYBETTİ

Çin’in eski devlet başkanı Jiang Zemin, lösemi ve çoklu organ yetmezliğinden dün 96 yaşında hayatını kaybetti. Pekin’de 1989’da Tiananmen Meydanı’ndaki protestoların kanlı şekilde bastırılması sonrası iktidara gelen Zemin, görevde olduğu 1993-2003 yılları arasında, Çin’i dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi haline getirdi. Çin’in mevcut lideri Şi Cinping’in, Zemin’le iyi ilişkileri sayesinde Komünist Parti’de hızla yükseldiği belirtiliyor.