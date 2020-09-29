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DHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 18:58 | Son Güncelleme:

Çin'de 'pes' dedirten olay! Vicdansız baba

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Çin'de 'pes' dedirten olay! Vicdansız baba
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Çin'de kaza süsü vererek sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize iten baba olayla ilgili kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.

Çin’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ülkenin Hainan bölgesinde, geçtiğimiz pazartesi günü S. Yang (64) adlı baba, zihinsel engelli oğlunun yanlışlıkla denize düştüğünü ifade ederek, polise ihbarda bulundu. Soruşturmayı yürüten polis, olayla ilgili kamera kayıtlarına ulaştı. Görüntülerde S. Yang’in oğlunu bilerek, denize ittiği görüldü. Yang’ın 38 yaşındaki engelli çocuğunun boğularak öldürüldüğü ifade edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S. Yang’nin verdiği ifadede, " Akraba ziyaretinde bir aklımızda bir fikir geldi. Sigortadan para almak için bu yola başvurdum. Oğlumu deniz ittim" dediği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Çinde pes dedirten olay Vicdansız baba

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