×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Çin'de pantolonunun içinde 100'den fazla yılanı ülkeye sokmaya çalışan bir kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Yılan#GÜMRÜK
Çinde pantolonunun içinde 100den fazla yılanı ülkeye sokmaya çalışan bir kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 10:11

100'den fazla canlı yılanı pantolonunun içine saklayıp ülkeye sokmaya çalışan bir kişi Çin’de gümrük görevlileri tarafından yakalandı.

Haberin Devamı

Çinli gümrük görevlileri bir zanlının pantolonunun içinde 100'den fazla canlı yılanı pantolonunun içinde kaçak sokmaya çalıştığını belirtti.

Adı açıklanmayan zanlı, yarı özerk Hong Kong ve Shenzen kenti arasındaki sınırd kapısında görevlilerin şüphelenmesi üzerine durduruldu.

İnceleme sonucu, erkek zanlının pantolonunun içindeki altı torbada 104 canlı yılan taşıdığı belirlendi.

Gümrük kurumundan yapılan açıklamada "Her bir torbada, her şekil, boy ve renkte canlı yılan vardı" denildi.

Yetkililerin yayımladığı videoda, iki gümrük görevlisi kırmızı, şeffaf bir torbadaki pembe ve beyaz renkteki yılanları incelerken görülüyor.

Çinde pantolonunun içinde 100den fazla yılanı ülkeye sokmaya çalışan bir kişi yakalandı

Haberin Devamı

Çin'deki sıkı biyogüvenlik ve hastalık kontrol yasaları, ülkeye ait olmayan türlerin izinsiz getirilmesini yasaklıyor.

Gümrük kurumu "Kuralları ihlal edenler, yasalara göre cezalandırıldı" derken, zanlıya nasıl bir ceza verildiğinden bahsedilmedi.

2023'te aynı sınır noktasında bir kadın sütyeninin içinde beş yılanı kaçak sokmaya çalışırken yakalanmıştı.

Çin hayvan kaçakçılığında dünyanın en büyük kavşak noktalarından biri ve yetkililer son yıllarda daha sert önlemler alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Yılan#GÜMRÜK

BAKMADAN GEÇME!