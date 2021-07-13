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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.07.2021 - 09:06 | Son Güncelleme:

Çin'de otel binası çöktü: 8 ölü

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Çin'de otel binası çöktü: 8 ölü

Çin'de bir otel binasının çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. 14 kişinin otel enkazından kurtarıldığı ve 9 kişinin kayıp olduğu

Çin basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde bir otel binası çöktü.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği ve şimdiye kadar 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Çinde otel binası çöktü: 8 ölü

Açıklamada, 14 kişinin otel enkazından kurtarıldığı ve 9 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

54 odalı otelin 2018'de hizmete açıldığı belirtildi.

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