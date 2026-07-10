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Çin'de ölümcül yılanlar serbest kaldı: Köylüler bambu sopalarla mücadele etti

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#Çin#Yılan İstilası#Tayfun Felaketi
Çinde ölümcül yılanlar serbest kaldı: Köylüler bambu sopalarla mücadele etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 10:00

Çin'in güneyinde etkili olan tayfun ve sel felaketi nedeniyle bir barajın çökmesi sonucu sular altında kalan çiftlikten aralarında kobraların da bulunduğu yaklaşık 900 yılan kaçtı. Bel hizasına kadar yükselen suların içinde mahsur kalan köylüler, yılanlardan korunmak için bambu sopalar kullandı.

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Global Times gazetesinin haberine göre, şiddetli tayfunun etkili olduğu Guangşi eyaletinde, seller nedeniyle Liulan Barajı çöktü.

Baraj sularının vurduğu bölgedeki bir yılan üretim çiftliğinin koruma duvarları ve çitleri yıkıldı, tesisteki yaklaşık 900 yılan kaçtı.

Aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yüzlerce yılanın yayıldığı Dengwei köyünde "acil durum" ilan edildi.

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Yılan istilasına uğrayan Dengwei köyünde büyük panik yaşanırken, sel sularıyla kaplı sokaklarda yüzlerce yılanın yüzdüğü ve evlerin pencerelerine tırmanmaya çalıştığı görüldü.

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ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından eyalet düzeyinde alarm verilerek, çok sayıda arama-kurtarma ve acil müdahale ekibi bölgeye sevk edildi.

Guangcou Acil Durum Yönetim Bürosu, özel koruyucu kıyafetli ekiplerin hem sürüngenleri yakalamak hem de selzedeleri tahliye etmek için operasyon yürüttüğünü açıkladı.

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Yetkililer, bölgedeki panzehir stoklarının artırıldığını ve yerel hastanelerde olası kobra ısırmalarına karşı özel hızlı müdahale hatları kurulduğunu duyurdu.

Şu ana kadar bir köylünün yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırıldığını belirtiliyor.

Çin'in güneyinde etkili olan Maysak Tayfunu'nun bölgede yol açtığı şiddetli sel felaketi nedeniyle şimdiye kadar 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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#Çin#Yılan İstilası#Tayfun Felaketi

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