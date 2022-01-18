Çin’de ofiste tam karantina

Haberin Devamı

KORONAVİRÜS vakaları özellikle Omikron varyantından ötürü hızlı artış sergilemeye devam ederken, virüsle mücadele ve pandemi kurallarının ihlaline ilişkin çarpıcı gelişmelere yenileri ekleniyor. Pandemi ile mücadelede ‘Sıfır COVID’ politikası uygulayan Çin’de 4 Şubat’ta başlaması öngörülen Kış Olimpiyatları öncesi denetimler hız kazandı.

ÇALIŞANLAR İÇERİDE

Başkent Pekin’de bir işyeri, ofisteki çalışanlardan birinde Omikron varyantı tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Binanın etrafı çevrilirken, binaya giriş-çıkışlar yasaklandı. Onlarca çalışanın mahsur kaldığı binada, herkese test yapma kararı alındı. Bina güvenli ilan edilmeden de kimsenin çıkamayacağı bildirildi. Binadakiler için yastık ve yorganlar getirildi. Öte yandan önceki hafta Pekin’de bir kadında Omikron tespit edilmesi üzerine söz konusu kadının 14 gün içinde nerelere gittiği uzun bir liste halinde medyada yer aldı.

Haberin Devamı

AĞIR COVID GENETİK Mİ

POLONYA’da yapılan ve bin 500 kişinin incelendiği yeni bir çalışma, COVID-19 nedeniyle ağır hasta olma riskini 2 kat artıran geni ortaya çıkardı. Bialystok Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, bu genin bir kişinin yaş, kilo ve cinsiyetten sonra, koronadan ne kadar ciddi etkileneceğini belirleyen en önemli dördüncü faktör olduğunu söyledi. Öte yandan İsveç’te yapılan bir araştırmaya göre bazı insanlarda bulunan bir gen, koronavirüsü yüzde 20 oranında hafifletiyor. Karolinska Enstitüsü’nde yapılan ve Nature Genetics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, söz konusu gen, insan vücudunun COVID-19’a yol açan Sars-CoV-2 virüsünü yok etmek için bir protein üretmesini sağlıyor.