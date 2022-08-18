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Çin’de neler oluyor? İnanılmaz görüntü… Balıklara Covid testi yaptılar!

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#Çin#Covid-19 Testi#Balık
Çin’de neler oluyor İnanılmaz görüntü… Balıklara Covid testi yaptılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 14:42

Koronavirüs salgının ilk görüldüğü yer olan ve 2 seneden fazladır uyguladığı 0 Covid politikasıyla gündemde olanb Çin’den ilginç haber ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Ülkenin kıyı kenti Xiamen’de balıkçılara koronavürs testi uygulanıyor. Ancak sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre test sadece onlar için değil…

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Çin'in kıyı kenti Xiamen'de Covid-19 testine takılan sadece balıkçıların ağızları değil, aynı zamanda yakaladıkları balıklar da...

Xiamen, balıkçı teknelerindeki işçilere ve avladıkları balıklara ithalat kontrollerinin bir parçası olarak testten geçmelerini söylüyor.

Çin’de yayınlanan ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde balıkların ağzına da tıpkı insanlarda olduğu test çubukları sürüldüğü görüldü.

Test yapan görevliler aynı zamanda balıkların yüzgeçlerinden ve gövdelerinin çeşitli yerlerinden de sürüntü örnekleri aldılar.

Çin’de neler oluyor İnanılmaz görüntü… Balıklara Covid testi yaptılar
'0 VAKA' POLİTİKASI SONUCU

Çin, ülkenin sıfır Covid taahhüdünü sürdürürken, şehir yetkilileri, yaşadıkları bölgeye virüsün girmesi için bir yol olmadığından emin olmak için çalışıyor: Tüm balıkçılara ve avlarına günlük bir nükleik asit testinden geçmelerini emrediyor.

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Xiamen Jimei bölgesinin siyasi ve yasal komitesine göre, her gün karaya çıktıktan hemen sonra hem geri dönen işçileri hem de onların ‘malzemelerini’ temizlemek gerekiyor, çünkü bazı balıkçılar denizdeyken yasadışı ticaret yapmış veya denizaşırı gemilerle temas kurmuş olabiliyor.

BALIKLARLA BİRLİKTE HASTALIK GELMESİN DİYE

Yetkililer bu durum, balıkla birlikte ‘koronavirüs ithalatına’ da sebep olmasın diye uğraştıklarını açıkladılar.

Xiamen belediye okyanus geliştirme bürosundan bir çalışan yerel basına verdiği demeçte “Şu anda Xiamen Şehrindeki tüm insanların nükleik asit testine ihtiyacı var ve yakalanan balıkların da test edilmesi gerekiyor” dedi.

TV haber raporları, yetkililerin balıkların ağızlarını ve yengeçlerin alt kısımlarını temizlediğini gösterdi.

Virüsün herhangi bir izinin tespit edildiğine dair bir rapor ise açıklanmadı.

Yeni kurallar geçen ayın sonlarında yayınlandı ve bu hafta haber basına ve sosyal medyaya yansıdı.

Çin’de neler oluyor İnanılmaz görüntü… Balıklara Covid testi yaptılar
SOSYAL MEDYA YIKILDI!

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Çin’in sosyal medya platformu Weibo'da ilgili bir hashtag 120 milyon kez okundu ve 6.000'den fazla kişi tarafından tartışıldı.

Çin, geniş bir iç desteğe sahip olan ancak aynı zamanda birçok vatandaşı rahatsız eden bir politika olan sıfır Covid'e kararlı bir şekilde bağlı kaldı.

Bu konudaki yoğun çabalar, şehir çapında ani kilitlenmeler, seyahat kısıtlamaları ve vatandaşlar için sık sık nükleik asit testi gereklilikleri gördü.

Geçen hafta viral bir video, bir mobilya mağazasındaki müşterilere, mağazaya hızlı bir karantina emri verildikten sonra kapıları itip içeri kilitlenmeyi önlemek için ezici güvenlik görevlileri gösteriyordu.

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#Çin#Covid-19 Testi#Balık

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