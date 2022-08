Çin’de neler oluyor? İnanılmaz görüntü… Balıklara Covid testi yaptılar!

Çin'in kıyı kenti Xiamen'de Covid-19 testine takılan sadece balıkçıların ağızları değil, aynı zamanda yakaladıkları balıklar da...

Xiamen, balıkçı teknelerindeki işçilere ve avladıkları balıklara ithalat kontrollerinin bir parçası olarak testten geçmelerini söylüyor.

Çin’de yayınlanan ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde balıkların ağzına da tıpkı insanlarda olduğu test çubukları sürüldüğü görüldü.

Test yapan görevliler aynı zamanda balıkların yüzgeçlerinden ve gövdelerinin çeşitli yerlerinden de sürüntü örnekleri aldılar. '0 VAKA' POLİTİKASI SONUCU

Çin, ülkenin sıfır Covid taahhüdünü sürdürürken, şehir yetkilileri, yaşadıkları bölgeye virüsün girmesi için bir yol olmadığından emin olmak için çalışıyor: Tüm balıkçılara ve avlarına günlük bir nükleik asit testinden geçmelerini emrediyor.

Xiamen Jimei bölgesinin siyasi ve yasal komitesine göre, her gün karaya çıktıktan hemen sonra hem geri dönen işçileri hem de onların ‘malzemelerini’ temizlemek gerekiyor, çünkü bazı balıkçılar denizdeyken yasadışı ticaret yapmış veya denizaşırı gemilerle temas kurmuş olabiliyor.

Catch of the day! It doesn't matter if you're young or old, fish or crab - can't escape China's zero-covid policy and the nucleic acid tests. pic.twitter.com/stoqsGyYf1