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Çin'de Ming devrinden kalma mezar bulundu

#Çin#Hıbey#Ming Hanedanı
Çinde Ming devrinden kalma mezar bulundu

Çin'de yapımı süren bir inşaatın temel kazısı sırasında yüzlerce yıl öncesinden kalma antik mezar bulundu.

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Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde, bir inşaat alanında temel açmak için yapılan kazıda, eski bir mezar yeri açığa çıkarıldı.

Xinhua ajansının haberine göre, eyaletin Kültürel Mirası Koruma Dairesi, mezarın 1368-1644 yıllarında hüküm süren Ming Hanedanı'nın orta devrine ait olduğunu bildirdi.

Oyma desenli tuğlalarla örülen altıgen biçimli mezarda, üst üste yerleştirilmiş iki tabutun ve tabutların içinde insan iskeleti kalıntılarının bulunduğu belirtildi.

Mezardan ayrıca 4 adet beyaz sırlı seramik tabak ile bir adet mavi ve beyaz seramik kasenin çıkarıldığı kaydedildi.

Uzmanlar buluntuların, bölgedeki mezarlara dair yapılan arkeolojik çalışmalarla uyumlu olduğunu ifade etti.

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde, geçen hafta bazıları milattan sonraki ilk yüzyıllara kadar giden 29 antik mezar bulunduğu bildirilmişti. Eyalet başkenti Cinan'ın Laivu ilçesindeki ören yerinde yürütülen kazılarda 90'dan fazla kil çanak, çömlek ve tabak ile bronz sikke gün yüzüne çıkarılmıştı. Arkeologlar, 29 mezardan 11'inin 25-205 yıllarında bölgede hüküm süren Doğu Han Hanedanı devrine ait olduğunu belirtmişti.

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#Çin#Hıbey#Ming Hanedanı

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