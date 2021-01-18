Çin'de meydana gelen maden faciasıyla ilgili flaş gelişme

Çin’li yetkililer, 10 Ocak’ta meydana gelen maden kazasına yaklaşık 30 saat sonra müdahale ettikleri gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu ve madende çalışan birçok yetkili görevinden alındı.



Çin'in Wucailonghushan altın madeninde meydana gelen patlamada göçük altında kalan 22 işçiden 12’sinin yaşam belirtisi verdiği ifade edildi.



Çinin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qixia şehrinde bulunan Wucailonghushan altın madeninde patlama meydana geldi.



Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, göçük altında 22 işçinin kaldığı ve mahsur kalan madencilere ulaşmak için açılan kuyudan çelik halatlar uzatması ile madencilerin hayatta olduklarını öğrenildi.



Quixia Arama Kurtarma ekibine bağlı yetkililer, 12 madencinin hayatta olduğu, 10 madencinin durumunun ise belirsiz olduğunu ifade etti. Yetkililer, madenin 5inci orta bölümünde 11 madencinin, madenin 6ncı orta bölümünde ise 1 kişinin olduğunu ifade etti.

Patlamada işçilerin iletişim sistemi hasar görürken, maden kuyusunu tıkayan enkaz ve kazanın geç bildirilmesi de kurtarma çabalarını aksattı.

Maden, Çin'in dördüncü en büyük altın madencisi Zhaojin Mining Industry Co.'nun “bir iştirakin yan kuruluşu” olarak tanımladığı Shandong Wucailong Investment adlı şirkete ait.



"KURTARMA EKİBİNİN DURMAMASINI İSTİYORUZ"



Göçük altında bulunan 12 işçinin kurtarma ekiplerine ilaç istekleri ve bulundukları durumu anlatan yazılı bir not göndermeyi başardığı belirtildi. Göçük altında kalan işçilere ait notta, 'Acil olarak soğuk ilaç, ağrı kesici, tıbbi bant, harici anti flamatuar ilaçlara ihtiyacımız var ve 3 kişinin yüksek tansiyonu var. Kurtarma ekibinin durmamasını diliyoruz, böylece hala ümidimiz olabilir. Teşekkürler.' ifadelerine yer verildi.



İş güvenliği uzmanları Çin'i iş güvenliği konusunda eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:



Madem kazaları, endüstrinin zayıf bir güvenlik siciline sahip olduğu ve düzenlemelerin genellikle zayıf bir şekilde uygulandığı Çin'de yaygındır.



Aralık ayında, güneybatı Çin'de bulunan Chongqing şehrinde bir kömür madeninde meydana gelen karbon monoksit sızıntısında 18 madenci yaşamını yitirmişti.



