Çin’de mavi yakaya geçiş furyası

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Birçok ofis çalışanı, ülkede “9-9-6” olarak bilinen ve haftada altı gün sabah dokuz akşam dokuz arasını kapsayan yorucu mesai kültürü nedeniyle işlerinden ayrılarak beden gücü gerektiren mesleklere yöneliyor. Şirketlerdeki yoğun çalışma temposu ve baskı ortamından bunalan gençler evlere temizliğe gitmek, evcil hayvan bakımı gibi iş kollarına geçerken, daha mutlu olduklarını söylüyorlar.

‘ARTIK BAŞIM DÖNMÜYOR’

Wuhan kentinde yaşayan 27 yaşındaki Leon Li bu gençlerden biri. Amerikan CNN’e konuşan Li, yönetici asistanı olarak çalıştığı işinden ayrılıp ev temizlemeye başlamış. Kendini daha sağlıklı hissettiğini söyleyen Li, aldığı kararın hayatındaki etkilerini “Artık başım dönmüyor, daha az baskı hissediyorum ve her gün enerji doluyum” sözleriyle anlatıyor. Yıllık maaşı 95 bin doların üzerinde olan 30 yaşındaki Alice Wang da e-ticaret şirketindeki işinden nisan ayında istifa ederek evcil hayvan bakımı işine başlamış. Eski işinde fiziksel olarak “çok cansız ve durgun” hissettiğini söyleyen Wang, şimdi daha farklı hissettiğini söylüyor. Yeni mezunlar için daha rekabetçi bir işgücü piyasasının oluşmasının da yeni eğilimde etkili olduğu belirtiliyor.