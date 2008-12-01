Çin'de maden patlaması:18 ölü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Çin'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 15 işçi ölürken, madenin çökmesi sonucu 3 kurtarma görevlisi de hayatını kaybetti.

Şinhua ajansının haberine göre, Heilongjiang bölgesindeki madende meydana gelen gaz patlamasında 15 işçi öldü. Madende 25 kişinin bulunduğu, 10 kişinin kaçmayı başardığı belirtildi.



Qitaihe kentindeki kazanın ardından olay yerine giden 100'den fazla kurtarma görevlisinden 3'ünün de madenin çökmesi sonucu öldüğü kaydedildi. Patlama ile ilgili soruşturma açıldı. Çin'de çok önemli bir yeri olan kömür, ülke ekonomisinin enerji talebinin 3'te 2'sini karşılıyor.