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Çin’de koronavirüs vakaları patlama yaptı

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#Çin#Koronavirüs#Salgın
Çin’de koronavirüs vakaları patlama yaptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 07:00

Korona salgınının kontrolden çıktığı Çin’de, Şanghay’a yakın endüstri bölgesi Zhejiang’da günlük yeni vakalar bir milyonu geçti.

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Yerel yetkililer sayının günler içinde ikiye katlanmasını beklediklerini bildirdi. Önceki gün de daha kuzeydeki 9 milyon nüfuslu Qingdao’da bir günde 530 bin kişinin enfekte olduğu tespit edilmişti. Buna rağmen son beş gündür resmi rakamlara göre virüse bağlı ölüm yaşanmadı. Bu arada artık günlük vaka sayılarının da paylaşılmayacağı açıklandı. Böylece 2020’nin ilk günlerinden beri devam eden uygulama son buldu.

ARTIK RAKAM AÇIKLANMAYACAK

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, politika değişikliğinin nedenine dair detay paylaşmadı. Ancak geçtiğimiz haftalardaki protestoların ardından sert kısıtlamaların gevşetildiği ülkede, başarısız görünmemek için COVID-19 durumunun “gizlenme ihtiyacı hissedildiği” yorumları yapılıyor.

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#Çin#Koronavirüs#Salgın

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