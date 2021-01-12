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Dünya
AA - hurriyet.com.tr / Dış haberler
Haber Giriş: 12.01.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Çin'de koronavirüs kabusu devam ediyor, yetkililer bir şehri daha karantinaya aldılar...

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Çin'de koronavirüs kabusu devam ediyor, yetkililer bir şehri daha karantinaya aldılar...
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Çin’de dün son altı ayın en kritik koronavirüs alarmı verilmişti. Başkent Pekin’e bağlı, yaklaşık 1,2 milyon insanın yaşadığı kırsal bir bölge tam karantina altına alınmıştı. Bugün ise Hebei eyaletinin bir başka şehir olan ve 4,9 milyon kişinin yaşadığı Langfang tecrit altına alındı.

Langfang’a bağlı 12 köyde 20.000'den fazla Çinli, koronavirüs karantina merkezlerine gönderildi.

Çinli yetkililer bugün Pekin yakınlarındaki Hebei Eyaletine bağlı Langfang şehrini tecrit altına aldıklarını duyurdu. Şehrin 4,9 milyon sakini yedi gün boyunca karantina altında kalacak, şehre giriş çıkışlar kapatıldı.

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ÇİN’DE KORONAVİRÜS SALGININA İLİŞKİN SON GELİŞMELER

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 13’ü yurt dışı kaynaklı, 55 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüse bağlı can kaybı olmadı. Yurt içi kaynaklı vakaların 40'ı Hebei, 1'i Heilongjiang eyaletlerinde, 1'i ise başkent Pekin'de tespit edildi.

Hebei eyaletinde Şıciacuang ve Şingtay kentlerinden sonra Pekin'in güneyindeki Guan kentinde de "7 günlük sokağa çıkma yasağı" ilan edildi. Hebei eyaletinde şubatta yapılması planlanan yerel Ulusal Halk Kongresi ve Ulusal Halk Danışma Konferansı ileri tarihe ertelendi.

Çinde koronavirüs kabusu devam ediyor, yetkililer bir şehri daha karantinaya aldılar...

Son 9 günde 305 vakanın ve en az 181 asemptomatik vakanın tespit edildiği Hebei eyaletinin Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde, toplu testler uygulanmıştı. Eyalette okullar bir hafta önceden yarıyıl tatiline girerken, başkent Pekin ve Hebei arasında "seyahat kısıtlaması" getirilmişti. Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeni baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 591 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 260 kişi ise iyileşti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 13’ü yurt dışı kaynaklı, 55 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüse bağlı can kaybı olmadı.

Çinde koronavirüs kabusu devam ediyor, yetkililer bir şehri daha karantinaya aldılar...

Yurt içi kaynaklı vakaların 40'ı Hebei, 1'i Heilongjiang eyaletlerinde, 1'i ise başkent Pekin'de tespit edildi. Hebei eyaletinde Şıciacuang ve Şingtay kentlerinden sonra Pekin'in güneyindeki Guan kentinde de "7 günlük sokağa çıkma yasağı" ilan edildi.

Hebei eyaletinde şubatta yapılması planlanan yerel Ulusal Halk Kongresi ve Ulusal Halk Danışma Konferansı ileri tarihe ertelendi. Son 9 günde 305 vakanın ve en az 181 asemptomatik vakanın tespit edildiği Hebei eyaletinin Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde, toplu testler uygulanmıştı. Eyalette okullar bir hafta önceden yarıyıl tatiline girerken, başkent Pekin ve Hebei arasında "seyahat kısıtlaması" getirilmişti.

Çinde koronavirüs kabusu devam ediyor, yetkililer bir şehri daha karantinaya aldılar...

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeni baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 591 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 260 kişi ise iyileşti.
Çinde koronavirüs kabusu devam ediyor, yetkililer bir şehri daha karantinaya aldılar...

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