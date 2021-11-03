Çin’de koronavirüs alarmı... Kâbus geri mi dönüyor?

Haberin Devamı

Koronavirüsün hayatımıza girmesinin üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Dünya genelinde alınan önlemler ve aşılama kampanyaları salgının hızını kesse de insanlık diken üzerinde yaşamaya devam ediyor. Çin’den gelen son haberler ise salgının ilk zamanlarını hatırlatan bir korku dalgasına sebep oldu...

DİSNEYLAND’DA ÇIKTI

Çin’in Şanghay kentindeki Disneyland parkı önceki gün bir ziyaretcide COVID-19 tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Tema parkının yanı sıra otel ve rezidans bölümleri de bulunan işletmedeki tüm ziyaretçilere PCR testi uygulandı. Kent yönetimi hafta sonunda parkı ziyaret eden 33 bin 863 kişinin testinin negatif çıktığını açıkladı. Ziyaretçilerden ayrıca gelecek iki hafta boyunca aralıklı testler yaptırmaları ve sağlık durumlarını bildirmeleri istendi. Ulusal Sağlık Komisyonu da, son 24 saatte Çin ana karasında yurtiçi kaynaklı 59 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Haberin Devamı

‘YİYECEK STOKLAYIN’

Ancak Çin’de korku yaratan tek gelişme bununla sınırlı kalmadı. Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Çin Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde dikkat çeken bir uyarı yayınlandı. AFP’ye dayandırılan habere göre bakanlık, “Aileler acil durumlarda kullanılmak üzere gerekli günlük ihtiyaçlarını (yiyecek ve içecek gibi) depolamalıdır. Buna mukabil devlet yetkililerimiz de acil durumlarda herhangi bir tedarik krizi yaşanmaması için gerekli önlemleri almaktadır” uyarısı yaptı.

Normal hayata ilk dönen ülkelerin başında gelen ve karantina tedbirlerinin gevşetildiği Çin’den bu şekilde bir uyarı gelmesi soru işaretlerine yol açtı. Uzmanlar Çinli yetkililerin artış gösteren yerel kaynaklı vakalar için tedbir amaçlı önlem aldığını düşünüyor. Ayrıca şubat ayında Pekin’de yapılacak kış olimpiyatları öncesi yeni bir salgın dalgasını önlemek için kısıtlamalar uygulanması bekleniyor. Çin hükümetinden gelen bu çağrının, kısıtlamalarla birlikte tedarik zincirinde meydana gelebilecek aksaklıkların hasarını azaltmayı hedeflediği düşünülüyor.

BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Haberin Devamı

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 97 bin 243 vaka tespit edilirken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti. Halen 33’ünün durumu ağır 869 hastanın tedavisi sürüyor. Ülkede son 24 saatte ayrıca yurtdışı kaynaklı 33 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı ise görülmedi.