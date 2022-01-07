Çin'de korkutan patlama: 3 ölü 14 kişi aranıyor

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Çin'in güneybatı bölgesinde yer alan Chongqing Belediyesi'ne bağlı Wulong bölgesindeki bir kamu binasında meydana gelen patlamanın bilançosu netleşiyor. Yerel yetkililere göre patlamanın ardından meydana gelen çökme nedeniyle 27 kişi enkaz altında kalırken, arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Moloz yığınlarının arasından 10 kişi ise sağ olarak çıkarıldı. 150'den fazla itfaiyeci, kurtarma görevlisi ve köpeklerle yürütülen çalışmalarda enkaz altındaki 14 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.



Patlamanın binanın yemekhane bölümünde meydana geldiği, bu sırada çalışanların öğle yemeği molasında olduğu öğrenildi.



GAZ PATLAMASI OLABİLİR



Patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Çİn'de Haziran ayında, alışveriş yapanlarla dolu iki katlı yoğun bir binada gerçekleşen gaz patlamasında 25 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı ay, bir dövüş sanatları okulunda çıkan yangında 18 kişi öldü ve daha fazlası yaralandı ve devlet medyası tüm kurbanların yatılı okul öğrencileri olduğunu bildirdi.