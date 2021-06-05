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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.06.2021 - 19:29 | Son Güncelleme:

Çin'de korkunç saldırı! Çok sayıda ölü var

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Çin'de korkunç saldırı! Çok sayıda ölü var

Çin'in Anhui eyaletinde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Polis, saldırganın göz altına alındığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Anhui'ye bağlı Ançing şehrinde polis, Renming Yolu caddesinde yerel saatle 16.30 sularında yayalara bıçaklı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Polis, bıçaklı saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, saldırganın göz altına alındığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı. Ateşli silah bulundurulmasına yönelik ciddi kısıtlamaların bulunduğu Çin'de saldırılar el yapımı patlayıcılar ve bıçak gibi kesici aletlerle düzenleniyor. Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 28 Nisan'da anaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda da 18 kişi yaralanmıştı.

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