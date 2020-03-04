Çin'de kontrol altında

Tüm dünyaya korku salan yeni tip koronovirüs (Kovid-19) önlemleri Çin’de nispeten işe yaradı. Hastalığın ilk ortaya çıktığı ve en çok can kaybının yaşandığı Çin’de, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 117’ye, virüs bulaşan hasta sayısı ise 90 bin 936’ya yükseldi. 48 bin 17 kişi tedavi edilirken, son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti.

DSÖ: BENZERSİZ BİR VİRÜS

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronovirüsün Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayıldığını ifade etti. Dr. Ghebreyesus, koronavirüsün bilinmeyen bir hastalık olduğunu ima ederek “Keşfedilmemiş topraklardayız” uyarısında bulundu. Kovid-19’un ‘benzersiz özelliklere sahip, benzersiz bir virüs’ olduğunu söyleyen genel sekreter, kontrol altına alma önlemlerinin işe yaradığını ifade etti.