×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Çin'de katliam gibi kaza: Kalabalığa aracıyla daldı

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Araç#İlkokul
Çinde katliam gibi kaza: Kalabalığa aracıyla daldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 11:24

Çin'de bir araç sürücüsü, otomobilini ilkokulun önündeki kalabalığın üstüne sürdü. Kalabalığa aracıyla dalan sürücüyü çevredekiler etkisiz hale getirdi. Olayda can kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.

Haberin Devamı

Çin’in Hunan eyaletindeki Changde şehrinde yer alan bir ilkokulun önünde araç kalabalığa daldı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada yaralananlar olduğu belirtilirken, araç sürücüsü çevredekiler ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay yerinde toplanan birkaç kişi öfkeyle araca saldırdı. Sürücü olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Yaralıların ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, olayda can kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.

ÜÇÜNCÜ BENZER SALDIRI

Çin’de yaşanan son olayla birlikte bir haftada üçüncü kez benzer bir saldırı meydana geldi.

Ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde Cumartesi günü bir meslek yüksekokulunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

Haberin Devamı

Zhuhai kentinde ise 12 Kasım’da bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 35 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi de yaralanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Araç#İlkokul

BAKMADAN GEÇME!