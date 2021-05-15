MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇin'de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı
GeriDünya Çin'de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 15.05.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

Çin'de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin'de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı

Çin'in orta ve doğu bölgelerinde etkili olan kasırga nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 367 kişi yaralandı.

Yetkililer, dün yerel saatle 19.00'da Ciangsu eyaletine bağlı Şıngzı'da, 20.40'ta ise Hubei eyaletinin başkenti Wuhan'da kasırga meydana geldiğini açıkladı.

Wuhan'da hızı saatte 86 kilometreye çıkan kasırga nedeniyle 6 kişi öldü, 218 kişi yaralandı.

Çinde kasırga: 10 ölü, 367 yaralı

Kasırga nedeniyle Wuhan'da 27 ev yıkılırken 130 evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Kasırganın vurduğu Wuhan'da elektrik şebekelerinde hasar oluşurken yaklaşık 26 bin 600 haneye elektrik hizmeti verilemiyor.

Yetkililer, Şıngzı'yı vuran kasırganın burada 4 kişinin ölümüne, 149 kişinin yaralanmasına yol açtığını duyurdu.

Çinde kasırga: 10 ölü, 367 yaralı

Şıngzı'da çok sayıda fabrika hasar görürken büyük çaplı elektrik kesintileri meydana geldi.

Kasırganın vurduğu her iki bölgede de acil durum ekipleri arama kurtarma, enkaz kaldırma, yol açma ve acil yardım çalışmalarına başladı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi