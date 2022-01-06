Çin'de karantina skandalı: Hamile kadın hastaneye alınmadı

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Çin’in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin başkenti Xi'an'da yayılan yerel kaynaklı korona virüs vakalarının önüne geçilmesi amacıyla şehir karantinaya alınmış ve sıkı tedbirler getirilmişti. Karantina bölgesinde yaşayan 8 aylık hamile bir kadın durumu ağırlaşınca karantina bölgesi dışında bir hastaneye gitti ancak PCR testinin süresinin 4 saati geçtiği gerekçesiyle hastane görevlileri tarafından kabul edilmedi.



HASTANE ÖNÜNDE BEBEĞİNİ KAYBETTİ



Kadının tüm yakarışlarına kayıtsız kalan hastane görevlileri, 2 saatin sonunda hamile kadını hastaneye kabul ettiklerini açıkladı. Ancak 8 aylık hamile kadın, hastanenin önünde kanlar içinde kalarak bebeğini kaybetti.

HASTANE PERSONELLERİ GÖREVDEN ALINDI



Hamile kadının bebeğini düşürdüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüyü izleyenler, hastane görevlisi olan 2 kişinin görevden alınması için çağrıda bulundu. Çinli yetkililer, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçerek hastane görevlilerinin bugün görevden alındığını açıkladı.

Çin’de salgının başından bu yana toplam 100 bin 644 korona virüs vakası tespit edilirken, 4 bin 636 kişi ise hayatını kaybetti.