Çin'de kamu binasındaki patlamada can kaybı 16'ya yükseldi

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Çin’in güneybatı bölgesinde bulunan Chongqing Belediyesi’ne bağlı Wulong bölgesindeki bir kamu binasının yemekhane bölümünde dün meydana gelen patlamanın bilançosu ağırlaşıyor. Yerel yetkililerden yapılan son açıklamalara göre patlamanın ardından kısmen çöken binada enkaz altında kalanları çıkarmak için başlatılan çalışmalar gece boyu sürdürüldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.



Gece yarısı itibariyle, enkaz altında kalanların tamamına ulaşıldı. Dün enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 10 kişinin tedavisi devam ederken, birinin sağlık durumunun ağır olduğu aktarıldı.



Patlama sırasında çalışanların öğle yemeği molasında olduğu belirtilmişti. Patlamanın gaz sızıntısından meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor.