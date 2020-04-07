Çin’de kalabalık korkuttu

Çinli sağlık yetkililerinin koronavirüs riskinin sona ermekten uzak olduğunu açıklamasına rağmen Huangshan dağındaki turistik alanı birkaç saat içinde 20 bin kişi birden ziyaret etti. Kalabalığın artması üzerine park ziyaretçi girişine kapatıldı. Yurtdışından gelenler nedeniyle ülkede yeni vakaların en fazla görüldüğü başkent Pekin’deki parklarda da benzer bir kalabalık vardı. The Global Times gazetesine konuşan Çin Hastalık Kontrolü ve Engellenmesi Merkezi Başkanı Zeng Guang, “Çin, sona yakın değil ancak yeni bir evreye girdi. Küresel salgın yayılırken, Çin’in sona ulaşması söz konusu değil” dedi.