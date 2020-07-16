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DHA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 13:30,Son Güncelleme:

Çin'de kafasına bıçak saplı adamın inanılmaz görüntüsü

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Çin'de kafasına bıçak saplı adamın inanılmaz görüntüsü
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Çin'de kafasına saplı bıçakla sakin tavırlar sergileyen adam görenleri şaşırttı.

Çin'de saldırıya uğrayan ve kafasına bıçak saplanan bir kişinin sakin tavırlarıyla ambülansa binerek tedavi olmak üzere hastaneye sevkedildi.

Söz konusu kişinin 4 saatlik bir operasyonla bıçağın kafasından çıkarıldığı bildirildi.

Çinde kafasına bıçak saplı adamın inanılmaz görüntüsü

Olay, Çin’in Çongçing kentinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adamın başına saplanmış bıçakla sakince ambulansa yürüdüğü görüldü.

Polisten yapılan açıklamada, bıçağın adamın kafasına bir kavgada saplandığı ve bıçağın kaldırıldığı hastanede 4 saatlik ameliyata alındığı ifade edildi. 

Ameliyatı başarılı geçen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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