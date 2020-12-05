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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.12.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

Çin'de kaçak kömür ocağında gazdan zehirlenen 18 işçi öldü

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Çin'de kaçak kömür ocağında gazdan zehirlenen 18 işçi öldü
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Çin'in güneybatısındaki Çongking kentinde bulunan kaçak bir kömür ocağında çalışan 18 işçi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Xinhua'nın haberine göre, kurtarma ekipleri, Çongking'e bağlı Yongçuan bölgesindeki Diaoshidong kömür ocağında dün yerel saatle 17.00'da ocaktaki ekipmanlarını söktükleri sırada karbonmonoksit seviyesinin yükselmesi nedeniyle 24 işçinin mahsur kaldığını belirtti.

Yetkililer, kurtarma çalışmaları sonucunda mahsur kalarak gazdan zehirlenen işçilerden 18'inin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Kurtarılan 1 işçinin de hastaneye kaldırıldığını kaydeden yetkililer, mahsur kalan 5 işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yetkililer, bu kömür ocağının 2 ay önce kapatıldığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Çongking'deki Songzao kömür ocağında eylül ayında karbonmonoksit seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle 16 işçi yaşamını yitirmişti.

Çin'de her yıl 5 binden fazla kişi madencilik sektöründeki kazalar nedeniyle hayatını kaybediyor.

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