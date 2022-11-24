Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Çin'de iPhone fabrikasının işçileri polisle çatıştı! 'Eve dönmek istiyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#Foxconn#İphone#Çin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 11:11

Çin’in Zhengzhou kentindeki Foxconn şirketinin iPhone fabrikasında bir aydır kapalı devre çalışan işçiler, alınan sıkı koronavirüs tedbirlerini protesto edip, polislerle çatıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde işçilerin “Eve dönmek istiyoruz” sloganları attığı görüldü.

Haberin Devamı

Çin’in Zhengzhou kentinde yer alan ve dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Foxconn'da patlak veren büyük protestolar ülkenin en çok konuşulan konularından birisi haline geldi.

Çinde iPhone fabrikasının işçileri polisle çatıştı Eve dönmek istiyoruz

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Yetkililerin aldığı tedbirler nedeni ile kapalı devre çalışan işçiler,sıkı koronavirüsü önlemleri, kendilerine söz verilen ikramiyelerin ödenme tarihlerinin ertelenmesi, ödemelerin yapılmaması ve yeterli yiyecek verilmemesi nedeni ile protesto düzenledi.

Çinde iPhone fabrikasının işçileri polisle çatıştı Eve dönmek istiyoruz

BİR AYDIR SIKI KONTROL ALTINDALAR

Haberin Devamı

Yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı tesis Ekim ayının başından bu yana kapalı devre çalışıyordu. Fabrikanın çevresi metal bariyerlerle çevrilirken, çalışanların giriş çıkışları sıkı şekilde denetleniyordu.

Hem alınan sıkı tedbirlerin altında boğulan, hem de kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını iddia eden fabrika işçilerinin öfkesi kameralara yansıdı.

Çinde iPhone fabrikasının işçileri polisle çatıştı Eve dönmek istiyoruz

'EVE DÖNMEK İSTİYORUZ' SLOGANLARI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde işçilerin koruyucu tulum giyen polislerle çatıştığı ve salgınla mücadele için koyulan bariyerleri yıktıkları görüldü.

“Eve dönmek istiyoruz” sloganları atan işçilerden bazılarının arbede esnasında yaralandığı, bazı işçilerin ise sağlık durumunun ciddi olduğu iddia edildi.

Görüntülerde yere düşen bir işçinin koruyucu tulum giyen polisler tarafından tekmelendiği görüldü.

Çinde iPhone fabrikasının işçileri polisle çatıştı Eve dönmek istiyoruz

DAHA ÖNCE DE FABRİKADAN KAÇMIŞLARDI

Foxconn işçileri kapalı devre çalışmaya ikna etmek için saatlik ücretleri yükseltme ve ikramiye vaadinde bulunmuştu. Ancak verilen sözlerin tutulmayacağını anlayan işçiler giriş çıkışların yasaklandığı fabrikadan valiz ve sırt çantalarıyla kaçmaya çalışmıştı.

Haberin Devamı

İşçilerin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral hale gelmişti.

Çinde iPhone fabrikasının işçileri polisle çatıştı Eve dönmek istiyoruz

İPHONE 14 UYARISI GELMİŞTİ

Foxconn'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'kısıtlı kapasite ile çalışma" uygulamasına geçilmesinin ardından üretimde yavaşlama yaşandığı ve bu nedenle iPhone 14 ve diğer ürünleri almak isteyenlerin beklemek zorunda kalacağı açıklanmıştı.

Çinde iPhone fabrikasının işçileri polisle çatıştı Eve dönmek istiyoruz
İŞÇİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Iphone'un ana tedarikçisi bugün yaptığı açıklamada ödemeler sırasında teknik bir hata yapıldığını belirtti ve işçilerden özür diledi.

Yapılan açıklamada "Bilgisayar sistemindeki teknik hata için özür dileriz . İşe alım sırasında söz verilen ödemelerle yapılacak ödemelerin aynı olduğunu garanti ederiz." ifadeleri yer aldı.

Çinde iPhone fabrikasının işçileri polisle çatıştı Eve dönmek istiyoruz

ÇİN'DE VAKA SAYISI YÜKSELİYOR

Haberin Devamı

Çin'de dün 31 bin 444 kişide koronavirüs tesit edildi. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 29 bin 317 kişiyle 13 Nisan'da görülmüştü.

Ülkede koronavirüse yeni yakalananların çoğunda herhangi bir semptom görülmediği bildiriliyor.

Koronavirüs ilk kez 3 yıl önce Çin'de görülmüş ancak 1,4 milyar nüfuslu ülkede resmi verilere göre günlük vaka sayısı hiçbir zaman 30 bini aşmamıştı.

Gözden Kaçmasın

Yarasalarda yeni bir virüs bulundu Kiwira virüs nedir İnsanlara bulaşır mıYarasalarda yeni bir virüs bulundu! Kiwira virüs nedir? İnsanlara bulaşır mı?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Foxconn#İphone#Çin

BAKMADAN GEÇME!

Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi

Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda! Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi?

#RSV
Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM
Dünya Kupasındaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor | 4 SORU 4 YANIT

Dünya Kupası'ndaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi

Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda! Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi?

#RSV
Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM
Dünya Kupasındaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor | 4 SORU 4 YANIT

Dünya Kupası'ndaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Dünya Kupası