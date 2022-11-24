Çin'de iPhone fabrikasının işçileri polisle çatıştı! 'Eve dönmek istiyoruz'

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Çin’in Zhengzhou kentinde yer alan ve dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Foxconn'da patlak veren büyük protestolar ülkenin en çok konuşulan konularından birisi haline geldi.



Yetkililerin aldığı tedbirler nedeni ile kapalı devre çalışan işçiler,sıkı koronavirüsü önlemleri, kendilerine söz verilen ikramiyelerin ödenme tarihlerinin ertelenmesi, ödemelerin yapılmaması ve yeterli yiyecek verilmemesi nedeni ile protesto düzenledi.



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Yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı tesis Ekim ayının başından bu yana kapalı devre çalışıyordu. Fabrikanın çevresi metal bariyerlerle çevrilirken, çalışanların giriş çıkışları sıkı şekilde denetleniyordu.

Hem alınan sıkı tedbirlerin altında boğulan, hem de kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını iddia eden fabrika işçilerinin öfkesi kameralara yansıdı.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde işçilerin koruyucu tulum giyen polislerle çatıştığı ve salgınla mücadele için koyulan bariyerleri yıktıkları görüldü.

“Eve dönmek istiyoruz” sloganları atan işçilerden bazılarının arbede esnasında yaralandığı, bazı işçilerin ise sağlık durumunun ciddi olduğu iddia edildi.



Görüntülerde yere düşen bir işçinin koruyucu tulum giyen polisler tarafından tekmelendiği görüldü.



Foxconn işçileri kapalı devre çalışmaya ikna etmek için saatlik ücretleri yükseltme ve ikramiye vaadinde bulunmuştu. Ancak verilen sözlerin tutulmayacağını anlayan işçiler giriş çıkışların yasaklandığı fabrikadan valiz ve sırt çantalarıyla kaçmaya çalışmıştı.

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İşçilerin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral hale gelmişti.



Foxconn'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'kısıtlı kapasite ile çalışma" uygulamasına geçilmesinin ardından üretimde yavaşlama yaşandığı ve bu nedenle iPhone 14 ve diğer ürünleri almak isteyenlerin beklemek zorunda kalacağı açıklanmıştı.



Iphone'un ana tedarikçisi bugün yaptığı açıklamada ödemeler sırasında teknik bir hata yapıldığını belirtti ve işçilerden özür diledi.

Yapılan açıklamada "Bilgisayar sistemindeki teknik hata için özür dileriz . İşe alım sırasında söz verilen ödemelerle yapılacak ödemelerin aynı olduğunu garanti ederiz." ifadeleri yer aldı.



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Çin'de dün 31 bin 444 kişide koronavirüs tesit edildi. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 29 bin 317 kişiyle 13 Nisan'da görülmüştü.

Ülkede koronavirüse yeni yakalananların çoğunda herhangi bir semptom görülmediği bildiriliyor.

Koronavirüs ilk kez 3 yıl önce Çin'de görülmüş ancak 1,4 milyar nüfuslu ülkede resmi verilere göre günlük vaka sayısı hiçbir zaman 30 bini aşmamıştı.