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Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 17:42,Son Güncelleme:

Çin’de inanılmaz olay! Karın ağrısının sebebi şoke etti…

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Çin'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 30 yaşındaki bir kişinin rektumunda (bağırsak) balık tespit edildi. Balık, 5 saatlik operasyonla alınabildi.

Çin’de film gibi bir olay yaşandı. Ülkenin Guangdong eyaletinde, bir kişi karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kimliği açıklanmayan 30 yaşındaki kişi karın ağrısıyla Zhaoqing Hastanesine gitti. Çekilen röntgende, adamın rektumunda (bağırsak) bir balığın olduğu görüldü. Hastanede gerçekleştirilen 5 saatlik operasyonla balık adamın vücudundan çıkarıldı. Yerel medya, söz konusu olayda adamın yanlışlıkla balığın üzerine oturduğu bilgisine yer verdi.

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