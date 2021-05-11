Çin'de inanılmaz görüntü: Elektrikli bisiklet patladı... Asansörün içinde dehşeti yaşadılar!

Çin'in Chengdu şehrinde yaşanan ve güvenlik kamerasına yansıyan bir kaza görüntüsü izleyenleri adeta dehşete düşürdü. Birisi 5 aylık bir bebek olan 5 kişinin bulunduğu küçücük bir asansörde yaşanan kaza çok katlı bir apartmanda meydana geldi.

Asansördeki kişilerden birinin yanında bulunan elektrikli bisiklet (e-bisiklet) bir anda patlayarak alev aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde üç erkek ve kucağında bir bebeği tutan bir kadının asansör içinde yer aldığı görülüyor. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre dün sabah saat 7.34'te meydana gelen olayda asansörde bulunan üç erkekten birinin yanında bulunan bisiklete doğru eğildi görülüyor. Yerel basının aktardığına göre kucağında tuttuğu bebek torunu olan kadın da açıkça kamera kayıtlarında adamın yanında dururken görülüyor.

Heartbreaking! An electric bicycle suddenly caught fire and exploded in a residential elevator in #Chengdu, SW #China, injuring several people including a five-month-old baby, triggering wide discussion among netizens. The wounded have been sent to hospital. pic.twitter.com/kKyMrODlk3 — Global Times (@globaltimesnews) May 11, 2021

Asansörün kapısının kapanmasıyla birlikte elektrikli bisikletten bir anda dumanlar yükselmeye başlıyor ve bisiklet alev alıyor.

Korkunç olaydan sonra asansörden çıkarılan kişilerde hem dumandan zehirlenme hem de yanık bulguları görülürken şans eseri olayda hayatını kaybeden kimsenin olmadığı açıklandı. Ancak bebeğin babasının yerel medyaya verdiği bilgiye göre maalesef olay anında asansörde bulunan ve torununu kucağında tutan kadının vücudunun yüzde 75'i yanmış durumda ve hem kadın hem de 5 aylık torununun hayati tehlikesi devam ediyor.

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