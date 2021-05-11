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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 11.05.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

Çin'de inanılmaz görüntü: Elektrikli bisiklet patladı... Asansörün içinde dehşeti yaşadılar!

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Çin'de inanılmaz görüntü: Elektrikli bisiklet patladı... Asansörün içinde dehşeti yaşadılar!

Çin'de meydana gelen akılalmaz olayda adeta facianın eşiğinden dönüldü. Sosyal medyada paylaşılan ve izleyeni dehşete düşüren videoda küçücük bir asansörün içinde yaşanan inanılmaz kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin'in Chengdu şehrinde yaşanan ve güvenlik kamerasına yansıyan bir kaza görüntüsü izleyenleri adeta dehşete düşürdü. Birisi 5 aylık bir bebek olan 5 kişinin bulunduğu küçücük bir asansörde yaşanan kaza çok katlı bir apartmanda meydana geldi.

Asansördeki kişilerden birinin yanında bulunan elektrikli bisiklet (e-bisiklet) bir anda patlayarak alev aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde üç erkek ve kucağında bir bebeği tutan bir kadının asansör içinde yer aldığı görülüyor. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre dün sabah saat 7.34'te meydana gelen olayda asansörde bulunan üç erkekten birinin yanında bulunan bisiklete doğru eğildi görülüyor.

Çinde inanılmaz görüntü: Elektrikli bisiklet patladı... Asansörün içinde dehşeti yaşadılar
Yerel basının aktardığına göre kucağında tuttuğu bebek torunu olan kadın da açıkça kamera kayıtlarında adamın yanında dururken görülüyor.

Asansörün kapısının kapanmasıyla birlikte elektrikli bisikletten bir anda dumanlar yükselmeye başlıyor ve bisiklet alev alıyor.

Korkunç olaydan sonra asansörden çıkarılan kişilerde hem dumandan zehirlenme hem de yanık bulguları görülürken şans eseri olayda hayatını kaybeden kimsenin olmadığı açıklandı.

Çinde inanılmaz görüntü: Elektrikli bisiklet patladı... Asansörün içinde dehşeti yaşadılar
Ancak bebeğin babasının yerel medyaya verdiği bilgiye göre maalesef olay anında asansörde bulunan ve torununu kucağında tutan kadının vücudunun yüzde 75'i yanmış durumda ve hem kadın hem de 5 aylık torununun hayati tehlikesi devam ediyor.

 

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