Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 21 kişi yaşamını yitirdi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 08:34

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Çin'in Hunan eyaletinin idari merkezi Çangşa şehrinin Liuyang ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Yerel Acil Durum Yönetimi Bürosu, patlamada fabrikada çalışan 21 işçinin hayatını kaybettiğini, 61 kişinin yaralandığını bildirdi.

Xinhua'nın haberine göre, olayın ardından itfaiye ve acil durum ekipleri bölgeye sevk edilirken, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şİ, SORUMLULARDAN HESAP SORULMASINI İSTEDİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama ve kurtarma çabalarının seferber edilmesi ve olayla ilgili soruşturmanın hızla yürütülerek sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı.

Tüm yerel yönetimlerin ve ilgili birimlerin kazadan ders çıkarması ve iş yeri güvenliği tedbirlerini artırması gerektiğine işaret eden Şi, kilit sektörlerde risk takibi ve kontrolünün güçlendirilmesi talimatını verdi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, kurtarma ve yardım çalışmalarını yönlendirmek üzere bir ekibi bölgeye gönderdi.

Liuyang ilçesi, Çin'de havai fişek türü eğlence amaçlı patlayıcı malzemelerin üretim merkezi olarak tanınıyor.

