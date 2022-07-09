Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Çin'de hastanede bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı

#Çin#HASTANE#Bıçaklı Saldırı

Çin'in Şanghay şehrindeki bir hastanede bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Panik dolu anlarda hastanedekiler kendilerini dışarı atmak için turnikelerin altından geçerken, doktorlar da hastaları sedye ve tekerlekli sandalyede dışarı çıkardı.

Haberin Devamı

Çin'in Şanghay şehrinde bulunan Ruijin Hastanesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Hastanede kimliği belirsiz bir kişi, 4 kişiyi bıçakla yaraladı.

Olay yerine polis ekibi sevk edildi. Hastaneye gelen polis, ayakta tedavi bölümünün 7. katında kalabalığı bıçakla rehin tutan saldırganı buldu.

Polis, rehineleri öldürmekle tehdit eden saldırganı ateş açarak etkisiz hale getirdi. Hastane kordon altına alındı, tüm randevular iptal edildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, hastanedekilerin panikle kendilerini dışarı attığı, doktorların da hastaları sedye ve tekerlekli sandalyeyle dışarı taşıdığı görüldü.

Hastanenin içerisinde kaydedilen görüntülerde ise yaralılara müdahale edildiği, etrafın kana bulandığı kameralara yansıdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#HASTANE#Bıçaklı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron

BAKMADAN GEÇME!

İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron