Çin'de düşen yolcu uçağının 2. kara kutusu bulundu

Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki Wuzhou şehri yakınlarında China Eastern Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının geçtiğimiz Pazartesi günü düşmesinin ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu uçağın 2. kara kutusuna ulaşıldı.
Yetkililer bulunan 2. kara kutunun incelemeler için bugün Pekin’e gönderileceğini belirtti.
China Eastern Havayolları şirketine ait 9’u mürettebat 132 kişi taşıyan MU5735 sefer sayılı Boeing 737-800 yolcu uçağının, geçtiğimiz Çarşamba günü 2 kara kutusundan 1’i bulunmuş ve Pekin’de incelemeye alınmıştı.
Ayrıca yetkililer dün, uçakta bulunan 132 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.