Çin'de bu yıl sellerde 560 kişi öldü

Haberin Devamı

The Paper internet sitesinin haberine göre, Afet Yönetim Bakan Yardımcısı Cou Şuevın, düzenlediği basın toplantısında, ülkede ocak ve ekim ayları arasında yaşanan sel felaketlerinin 58,9 milyon insanın hayatını etkilediğini belirtti.



Cou, sellerde şimdiye kadar 560 can kaybı yaşandığını kaydetti.



Bu yılki sel felaketlerinin önceki yıllara göre çok daha şiddetli olduğuna dikkati çeken Cou, seller nedeniyle 203 bin evin çöktüğünü, 3 milyon 510 bin kişinin yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.



Cou, sel felaketlerinin 240,6 milyar yuan (27,6 milyar dolar) maddi hasara yol açtığı bilgisini paylaştı.



Çin'de bu yıl temmuz ayından itibaren Şansi, Inan ve Hubey eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri yaşanmıştı. Seller, nehirlerin taşmasına, bentlerin yıkılmasına ve barajların hasar görmesine neden olmuştu.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR