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Haber Giriş: 25.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Çin’de bu kez hantavirüs korkusu

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Çin’de bu kez hantavirüs korkusu
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Çin’de farelerden insanlara bulaşan hantavirüs tespit edilen bir kişinin hayatını kaybetmesi, yeni tip koronavirüs (CovId-19) salgınının ortaya çıktığı ülkede yeni bir endişeye neden oldu.

Çin’in resmi yayın kuruluşu Global Times’ın haberinde, ülkenin batısındaki Yunnan eyaletinde hantavirüs tespit edilen bir kişinin iş için Şantung eyaletine seyahat ederken otobüste hayatını kaybettiği bildirildi. Haberde otobüste bulunan 31 kişiye de test yapıldığı belirtildi.

Haberin ardından sosyal medyada yeni bir salgın ortaya çıkabileceği yorumları yapıldı, Twitter’da “hantavirüs” etiketi dünya çapında trend oldu. Ancak bu virüs, koronavirüsün aksine insandan insana bulaşmıyor. Yapılan araştırmalara göre, hantavirüsün bulaşması için kişinin bir kemirgenle ya da kemirgen dışkısıyla temas etmesi gerekiyor. Bu nedenle COVID-19 benzeri bir salgın tehlikesi bulunmadığı söyleniyor.

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