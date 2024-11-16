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Çin'de bir okulda bıçaklı saldırı: 8 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı

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#Çin#Jiangsu#Pekin
Çinde bir okulda bıçaklı saldırı: 8 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 21:06

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yixing bölgesindeki bir meslek yüksekokulunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

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Xinhua'nın haberine göre, Yixing bölge polisliğinden, bir meslek yüksekokulundaki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Olay yerinde yakalanan 21 yaşındaki saldırganın suçunu kabul ettiği belirtilen açıklamada, zanlının söz konusu eylemi, "sınavlarda başarısız olduğu için mezuniyet sertifikasını alamaması ve stajyerlik maaşından memnun olmaması" gerekçesiyle gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Çin'in başkenti Pekin'de 28 Ekim'de bir ilkokul yakınında düzenlenen bıçaklı saldırıda da 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ekim başında ise Şanghay şehrinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi ise yaralanmıştı.

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#Çin#Jiangsu#Pekin

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