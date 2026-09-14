Çin'de bıçaklı saldırgan dehşeti: Çok sayıda kişi yaralandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yerel polis biriminden yapılan açıklamada, Panyu merkez ilçesinde bir üniversite bölgesi olan Şiaoguvey Adası'nda akşam saatlerinde bir kişinin sokaktan geçen insanları rastgele bıçakladığı bildirildi.

Saldırıda çevrede bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığı ifade edildi.

Polis ekiplerince yakalanan saldırganın soyadı Li olan 35 yaşındaki bir erkek olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çin'de, psikolojik sorunlar ve sosyal engellenme duygusu yaşayan kişilerin kamuya açık yerlerde düzenlediği bıçaklı saldırılara zaman zaman rastlanıyor.