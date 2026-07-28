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Çin'de art arda şiddetli depremler

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Deprem#Çinghay
Çinde art arda şiddetli depremler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 09:18

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 5.7 ve 5.8 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldiği kaydedildi.

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Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Çinghay eyaletinin başkenti Şining'e yaklaşık 244 kilometre mesafedeki nüfus yoğunluğu düşük ve yüksek rakımlı bir bölgede 5.7 ve 5.8 büyüklüğünde iki sarsıntı bildirildi.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerin ilki yerel saatle 11.16'da, ikincisi ise 11.34'te yaşandı.

Çinghay'da şiddetli iki depremin ardından 5 büyüklüğünde bir artçı deprem gerçekleşti.

Depremlerde can kaybı, yaralanma ya da hasar olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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#Çin#Deprem#Çinghay

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