Çin'de akılalmaz vaka! Doktorlar gördüklerine inanamadı: En tehlikelisi kalbine saplanmış

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Çin'de hastaneye idrar yaparken ağrı ve idrarında kan şikayetiyle başvuran 35 yaşındaki zihinsel engelli bir hastanın kalbinde 36 milimetre uzunluğunda dikiş iğnesi bulundu. Doktorlar, iğnenin kalbin etrafındaki sıvı dolu keseyi delerek ucunun sol ventrikül boşluğuna kadar ilerlediğini tespit etti.

KALBİNDEKİ GÖLGE ŞÜPHE UYANDIRDI

Hastaneye başvuran hastanın hayati bulguları normal seviyelerdeydi. Doktorlar, göğüs bölgesine yapılan görüntüleme sırasında kalbin üzerinde şüpheli bir gölge fark etti.

Göğüs, karın ve pelvis bölgesine çekilen bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında hastanın vücudunun farklı bölgelerinde çok sayıda metal yabancı cisim bulunduğu ortaya çıktı.

Metal parçalar karın duvarında, pelviste, mesane duvarında ve mesane içinde, kalça kemiğinde, kalça kasında ve penis bölgesinde tespit edildi.

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Ancak doktorların en çok endişelendiği yabancı cisim kalbe saplanan 36 milimetrelik dikiş iğnesi oldu.

İĞNENİN UCU SOL VENTRİKÜLE KADAR UZANIYORDU

Yapılan incelemede iğnenin kalbin etrafındaki sıvı dolu keseyi deldiği ve sivri ucunun sol ventrikül boşluğuna kadar ilerlediği belirlendi.

Doktorlar, metal cismin yer değiştirmesi halinde kalp dokusunda yırtılmaya veya enfeksiyona neden olabileceğinden endişe etti. İncelemelerde ayrıca hastanın sol ventrikülünün belirgin şekilde genişlediği ve bazı anormalliklerin erken belirtilerini gösterdiği görüldü.

Bu nedenle cerrahi müdahale kararı alındı.

MESANEDEKİ İĞNELERDE TAŞLAŞMIŞ TABAKA TESPİT EDİLDİ

Ameliyat sırasında doktorlar yalnızca kalpteki iğneyle değil, mesanedeki yabancı cisimlerle de karşılaştı.

Mesane duvarına saplanan iğnelerin yüzeylerinde taş benzeri sertleşmiş tabakalar bulundu. Cerrahi ekip, kanama ve idrar kaçağı riskini dikkate alarak öncelikle kalbe saplanan iğneyi çıkardı.

Mesanedeki iğneler ise daha sonraki bir operasyonda çıkarıldı.

İĞNELERİN VÜCUDA NASIL GİRDİĞİ BİLİNMİYOR

Hastanın operasyonların ardından durumunun iyiye gittiği belirtildi. Ancak vücudunda çok sayıda iğnenin nasıl bulunduğu konusunda kesin bir açıklama yapılamadı.